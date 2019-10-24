Люблю животных, эстетику, интересных людей, творчество, книги, фильмы, музыку. Эмпатичных и открытых людей, без предрассудков, серьезных , но с искрометным чувством юмора.Интроверт, по прошествию времени из жизни, по разным причинам, уходят друзья, хотелось бы найти подругу раз и навсегда , в своём городе!😇

Профиль обновлён 6 марта 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Севастополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.