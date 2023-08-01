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Севастополь
Профиль пользователя SofiaK

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О себе

Всем привет. В Севастополе я второй год, но вот подругами не обзавелась, т.к. работаю онлайн)) Очень "проголодалась" по общению 🙆🙆 Буду рада найти подруг для общения за кофе, а можно и чуть крепче). Возможно посещение экскурсий, театра и прочих мест развлечения и досуга.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
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