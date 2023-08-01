О себе

Всем привет. В Севастополе я второй год, но вот подругами не обзавелась, т.к. работаю онлайн)) Очень "проголодалась" по общению 🙆🙆 Буду рада найти подруг для общения за кофе, а можно и чуть крепче). Возможно посещение экскурсий, театра и прочих мест развлечения и досуга.