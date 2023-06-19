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Севастополь
- Кондитер-самоучка🧁
Севастополь
Профиль пользователя Pulemetchitsa
О себе
- Кондитер-самоучка🧁
- Люблю ходить в Луначарочку🎭
- Хочу сменить тренажерку на новый вид спорта🤸♀️
- Люблю ходить пешком🚶♀️
- Хочу наконец-то начать путешествовать по Крыму🏖
- не очень люблю людей, но почему-то я оказалась здесь 😅💁♀️
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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