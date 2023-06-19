О себе

- Кондитер-самоучка🧁

- Люблю ходить в Луначарочку🎭

- Хочу сменить тренажерку на новый вид спорта🤸‍♀️

- Люблю ходить пешком🚶‍♀️

- Хочу наконец-то начать путешествовать по Крыму🏖

- не очень люблю людей, но почему-то я оказалась здесь 😅💁‍♀️