⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Севастополь

Севастополь
Профиль пользователя Pulemetchitsa

фото пользователя Pulemetchitsa

О себе

- Кондитер-самоучка🧁
- Люблю ходить в Луначарочку🎭
- Хочу сменить тренажерку на новый вид спорта🤸‍♀️
- Люблю ходить пешком🚶‍♀️
- Хочу наконец-то начать путешествовать по Крыму🏖
- не очень люблю людей, но почему-то я оказалась здесь 😅💁‍♀️

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Севастополь

маленькое фото пользователя BeLk0
маленькое фото пользователя Denn81
маленькое фото пользователя Semyon_RT
маленькое фото пользователя MoonLin
маленькое фото пользователя Diana2023
маленькое фото пользователя kate092
маленькое фото пользователя So_nik
маленькое фото пользователя Inessa78
маленькое фото пользователя Anhell
маленькое фото пользователя anita20w
маленькое фото пользователя Himi
маленькое фото пользователя Gto1
маленькое фото пользователя Talk
маленькое фото пользователя MilaLyubimova
маленькое фото пользователя Johnie
маленькое фото пользователя Natali7
маленькое фото пользователя Kiser
маленькое фото пользователя BorisTheBlade
маленькое фото пользователя Maks766
маленькое фото пользователя Gorynych
маленькое фото пользователя Petr84
маленькое фото пользователя Dimas99
маленькое фото пользователя xcho1979
маленькое фото пользователя GooRoo
маленькое фото пользователя meeellisssa
маленькое фото пользователя Rewerew
маленькое фото пользователя Shadow
маленькое фото пользователя Tshirkoff

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам