Севастополь
Профиль пользователя Nata112
О себе
Наслаждаюсь жизнью. Рада новым знакомствам!
Люблю прогулки, поездки, музыку и разнообразную кухню.
Утром/вечером катаюсь на велосипеде🚴!
Играю в настольные игры, читаю психологию когда есть настроение 🌍, но есть привычка недочитывать
Преподаю английский язык🤓
Знак зодиака: Лев 🦁
Курение: бросила кальян 🚭
Алкоголь: раз в пару месяцев можно🍸🍹
Кофе: латте с солёной карамелью☕️
Напиток: Пина Колада
Блюдо: 🍱
Где была: 🇮🇱 , 🇬🇪 , 🇹🇷
Куда хочу полететь: Калининград, Санкт-Петербург, Тайланд, Япония
😎Нравится: тема инвестиций, запах хороших духов, утренняя свежесть, чистый запах белья, красивые люди, харизма, уместный юмор, сила воли, риск, интрига
🫠Не нравится: ложь, лесть, лицемерие, сильный ветер, отговорки
Дети: нет, пока не хочу
Пробовала: зиплайн, водный батут, рафтинг, багги
Ищу интересных людей, с которыми сойдется энергетика и взгляды на жизнь😉
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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