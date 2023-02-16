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Севастополь
Профиль пользователя Nata112

фото пользователя Nata112

О себе

Наслаждаюсь жизнью. Рада новым знакомствам!
Люблю прогулки, поездки, музыку и разнообразную кухню.
Утром/вечером катаюсь на велосипеде🚴!
Играю в настольные игры, читаю психологию когда есть настроение 🌍, но есть привычка недочитывать

Преподаю английский язык🤓
Знак зодиака: Лев 🦁
Курение: бросила кальян 🚭
Алкоголь: раз в пару месяцев можно🍸🍹
Кофе: латте с солёной карамелью☕️
Напиток: Пина Колада
Блюдо: 🍱
Где была: 🇮🇱 , 🇬🇪 , 🇹🇷
Куда хочу полететь: Калининград, Санкт-Петербург, Тайланд, Япония
😎Нравится: тема инвестиций, запах хороших духов, утренняя свежесть, чистый запах белья, красивые люди, харизма, уместный юмор, сила воли, риск, интрига
🫠Не нравится: ложь, лесть, лицемерие, сильный ветер, отговорки
Дети: нет, пока не хочу
Пробовала: зиплайн, водный батут, рафтинг, багги
Ищу интересных людей, с которыми сойдется энергетика и взгляды на жизнь😉

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Севастополь → собрать компанию

Поиграть в настолки

Севастополь → прогуляться, перекусить

Сегодня гуляяяять

Участие в других событиях

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