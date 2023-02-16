О себе

Наслаждаюсь жизнью. Рада новым знакомствам!

Люблю прогулки, поездки, музыку и разнообразную кухню.

Утром/вечером катаюсь на велосипеде🚴!

Играю в настольные игры, читаю психологию когда есть настроение 🌍, но есть привычка недочитывать



Преподаю английский язык🤓

Знак зодиака: Лев 🦁

Курение: бросила кальян 🚭

Алкоголь: раз в пару месяцев можно🍸🍹

Кофе: латте с солёной карамелью☕️

Напиток: Пина Колада

Блюдо: 🍱

Где была: 🇮🇱 , 🇬🇪 , 🇹🇷

Куда хочу полететь: Калининград, Санкт-Петербург, Тайланд, Япония

😎Нравится: тема инвестиций, запах хороших духов, утренняя свежесть, чистый запах белья, красивые люди, харизма, уместный юмор, сила воли, риск, интрига

🫠Не нравится: ложь, лесть, лицемерие, сильный ветер, отговорки

Дети: нет, пока не хочу

Пробовала: зиплайн, водный батут, рафтинг, багги

Ищу интересных людей, с которыми сойдется энергетика и взгляды на жизнь😉