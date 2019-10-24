Севастополь
Профиль пользователя MoonLin
О себе
Нереальный визуаломан, если клип понравится, тогда и музыка зайдет. Игры с очешуенной графикой ( исключение пиксиль игры Андертейл, омори и тп)
Хоть и не люблю старые фильмы и произведения, но Мадока магика навсегда в сердце. Обожаю темное фэнтази, научную фантастику и книги про космос.
Людлю когда люди рассказывают про собственные вселенные и персонажей. Творческие личности ❤️❤️❤️💫💫
Увлекаюсь рисованием, немножко пением, шью, играю на калимбе, все по немногу 👉👈
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
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