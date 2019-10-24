Нереальный визуаломан, если клип понравится, тогда и музыка зайдет. Игры с очешуенной графикой ( исключение пиксиль игры Андертейл, омори и тп) Хоть и не люблю старые фильмы и произведения, но Мадока магика навсегда в сердце. Обожаю темное фэнтази, научную фантастику и книги про космос. Людлю когда люди рассказывают про собственные вселенные и персонажей. Творческие личности ❤️❤️❤️💫💫 Увлекаюсь рисованием, немножко пением, шью, играю на калимбе, все по немногу 👉👈

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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