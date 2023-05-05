Севастополь
Профиль пользователя meeellisssa
О себе
Обожаю настолки и видеоигры. Люблю ходить к кальянки, болтать, шутить и смеяться.
С удовольствием выпью пива, а на следующий день пойду в музей.
Слушаю окси и мэри ГУ😹❤️обожаю своего кота, веду тг-канал о сериалах 💅🏻
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
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