Обожаю настолки и видеоигры. Люблю ходить к кальянки, болтать, шутить и смеяться. С удовольствием выпью пива, а на следующий день пойду в музей. Слушаю окси и мэри ГУ😹❤️обожаю своего кота, веду тг-канал о сериалах 💅🏻

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Севастополь.

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