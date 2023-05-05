О себе

3 года на фрилансе, учусь на психолога, соскучилась просто по живому общению 😅

Люблю творчество во всех проявлениях, всегда за прогулки, душевные посиделки и вообще любой кипиш, кроме голодовки, оскорблений и манипуляций))