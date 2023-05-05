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Севастополь
3 года на фрилансе, учусь на психолога, соскучилась просто по живому общению 😅
Севастополь
Профиль пользователя Maya.siv
О себе
3 года на фрилансе, учусь на психолога, соскучилась просто по живому общению 😅
Люблю творчество во всех проявлениях, всегда за прогулки, душевные посиделки и вообще любой кипиш, кроме голодовки, оскорблений и манипуляций))
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие
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