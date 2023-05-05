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Севастополь
Профиль пользователя Maya.siv

фото пользователя Maya.siv

О себе

3 года на фрилансе, учусь на психолога, соскучилась просто по живому общению 😅
Люблю творчество во всех проявлениях, всегда за прогулки, душевные посиделки и вообще любой кипиш, кроме голодовки, оскорблений и манипуляций))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться с горячим кофе и теплым разговором

маленькое фото пользователя kamat
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dia_na

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогулятся у моря, выпить кофе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя kate092

Севастополь → прогуляться, перекусить

Для душевного общения)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Inessa78

Севастополь → прогуляться, перекусить

Выпью кофе

Откликнулись 2 участника

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