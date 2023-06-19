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Севастополь
Профиль пользователя Mary96

фото пользователя Mary96

О себе

Люблю любую музыку (особенно рок и классику) Занимаюсь графическим дизайном, фитнесом, в зале. Обожаю пуьешествовать, ищу новых людей в своей жизни.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства, начать всё с чистого листа

маленькое фото пользователя Nata112
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 112 участников

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя kate092

Севастополь → прогуляться, перекусить

Для душевного общения)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Dia_na

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогулятся у моря, выпить кофе

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vikka.Vikka

Москва → пообщаться

Ищу близких по духу людей и тех, с кем можно от души посмеяться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Gizmo

Севастополь → другое

Ищу компанию для игры в манчкин.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Maya.siv

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться с горячим кофе и теплым разговором

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя EvgeniyOrel

Севастополь → собрать компанию

Ищу единомышленников

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Севастополь → прогуляться, перекусить

Погулять вечером по центру города, попить кофе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя LiliKo

Севастополь → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Победы

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Galina_23

Зеленоград → пообщаться

Пишите, очень буду рада приятному и доброму общению 😇

Откликнулись 2 участника

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Ищу компанию отдохнуть в Севастополе)

Откликнулся 1 участник

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