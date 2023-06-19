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Севастополь
Севастополь
Профиль пользователя Mary96
О себе
Люблю любую музыку (особенно рок и классику) Занимаюсь графическим дизайном, фитнесом, в зале. Обожаю пуьешествовать, ищу новых людей в своей жизни.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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