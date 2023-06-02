⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Севастополь

Севастополь
Профиль пользователя Maksim.Mak

фото пользователя Maksim.Mak

О себе

Люблю экстримальными виды спорта,
Все в пределах разумного, попробовать в этой жизни нужно все. Легок как на подъем, так и могу зависнуть дома с книгой или за просмотром фильма. Прогуляться в парке как одному так и с кем-то ,покапаться в себе имеет место быть, что сейчас на первом плане.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Пойти к морю ...

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anhell

Севастополь → другое

Прогуляться в лес за грибами

Откликнулось 7 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Севастополь

маленькое фото пользователя So_nik
маленькое фото пользователя dzhin
маленькое фото пользователя Gto1
маленькое фото пользователя Denn81
маленькое фото пользователя ValeriSt
маленькое фото пользователя Shara005
маленькое фото пользователя Nata112
маленькое фото пользователя Rodionbr
маленькое фото пользователя Tytu
маленькое фото пользователя anita20w
маленькое фото пользователя Shadow
маленькое фото пользователя Aleksa_ash
маленькое фото пользователя Diana2023
маленькое фото пользователя Anhell
маленькое фото пользователя Inessa78
маленькое фото пользователя Anastasia19
маленькое фото пользователя pussydestroyer
маленькое фото пользователя Ximera
маленькое фото пользователя Anastesia
маленькое фото пользователя Alexex
маленькое фото пользователя Vlad_uw
маленькое фото пользователя Rush
маленькое фото пользователя Pokemon
маленькое фото пользователя Dipsy
маленькое фото пользователя Kiser
маленькое фото пользователя GooRoo
маленькое фото пользователя AnnaEvrika
маленькое фото пользователя MoonLin

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам