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Севастополь
Люблю экстримальными виды спорта,
Севастополь
Профиль пользователя Maksim.Mak
О себе
Люблю экстримальными виды спорта,
Все в пределах разумного, попробовать в этой жизни нужно все. Легок как на подъем, так и могу зависнуть дома с книгой или за просмотром фильма. Прогуляться в парке как одному так и с кем-то ,покапаться в себе имеет место быть, что сейчас на первом плане.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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