О себе

Люблю экстримальными виды спорта,

Все в пределах разумного, попробовать в этой жизни нужно все. Легок как на подъем, так и могу зависнуть дома с книгой или за просмотром фильма. Прогуляться в парке как одному так и с кем-то ,покапаться в себе имеет место быть, что сейчас на первом плане.