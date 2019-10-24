Севастополь
Профиль пользователя lonmxd
О себе
Меломан (от дарк техно до грайндкора). Работаю барменом, обладаю хорошим чувством юмора (по версии моей мамы и меня). Люблю поиграть в RPG. Пью, курю, ругаюсь матом. Свободное время предпочитаю тратить максимально бесполезно. А еще я добряк.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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