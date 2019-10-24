Меломан (от дарк техно до грайндкора). Работаю барменом, обладаю хорошим чувством юмора (по версии моей мамы и меня). Люблю поиграть в RPG. Пью, курю, ругаюсь матом. Свободное время предпочитаю тратить максимально бесполезно. А еще я добряк.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🏫 Учеба

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