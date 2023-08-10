⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Севастополь

Севастополь
Профиль пользователя LiliKo

фото пользователя LiliKo

О себе

Я работаю в айти, и много провожу времени дома, люблю гулять, сидр и лёгкость общения. Я простая, плохо плачу, хорошо смеюсь.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Победы

маленькое фото пользователя Nata112
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kate092

Севастополь → прогуляться, перекусить

Для душевного общения)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя kamat

Севастополь → прогуляться, перекусить

Погулять вечером по центру города, попить кофе

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Севастополь

маленькое фото пользователя 1986
маленькое фото пользователя Rush
маленькое фото пользователя Alexex
маленькое фото пользователя BorisTheBlade
маленькое фото пользователя Rewerew
маленькое фото пользователя Talk
маленькое фото пользователя Iren12
маленькое фото пользователя Tshirkoff
маленькое фото пользователя Anhell
маленькое фото пользователя MilaLyubimova
маленькое фото пользователя Adellenar
маленькое фото пользователя Alex2112
маленькое фото пользователя Maks766
маленькое фото пользователя Himi
маленькое фото пользователя Dimas99
маленькое фото пользователя pussydestroyer
маленькое фото пользователя Pokemon
маленькое фото пользователя Petr84
маленькое фото пользователя Maksim.Mak
маленькое фото пользователя Inessa78
маленькое фото пользователя Natali7
маленькое фото пользователя Aleksa_ash
маленькое фото пользователя Evgeniy51
маленькое фото пользователя Mr.Axenov
маленькое фото пользователя FatherBurns
маленькое фото пользователя AnnaEvrika
маленькое фото пользователя Shadow
маленькое фото пользователя Kiser

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам