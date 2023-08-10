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Севастополь
Севастополь
Профиль пользователя LiliKo
О себе
Я работаю в айти, и много провожу времени дома, люблю гулять, сидр и лёгкость общения. Я простая, плохо плачу, хорошо смеюсь.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры
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