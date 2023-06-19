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Севастополь
Профиль пользователя kamat

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О себе

Рисую фентези и эльфов, делаю сайтики, люблю кататься по окрестностям города и гулять по вечерам, ходить в театры, на стендап, выставки, да и в принципе за любой кипиш, кроме голодовки и алкоголя ~
У меня есть два кота - смешной и толстый, несколько горшков с цветами, вечный ремонт и большие проблемы с заведением новых знакомств :')

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Погулять вечером по центру города, попить кофе

маленькое фото пользователя Nata112
маленькое фото пользователя LiliKo
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anhell

Севастополь → другое

Прогуляться в лес за грибами

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Maya.siv

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться с горячим кофе и теплым разговором

Откликнулись 2 участника

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