О себе

Рисую фентези и эльфов, делаю сайтики, люблю кататься по окрестностям города и гулять по вечерам, ходить в театры, на стендап, выставки, да и в принципе за любой кипиш, кроме голодовки и алкоголя ~

У меня есть два кота - смешной и толстый, несколько горшков с цветами, вечный ремонт и большие проблемы с заведением новых знакомств :')