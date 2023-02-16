Севастополь
Профиль пользователя Hanter1988

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О себе

Бегаю, играю в волейбол,люблю вечернее прогулки,ностольные игры ,и новые знакомства

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться к морю,попить кофе, познакомиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 1986
Севастополь → Другое

Аттракционы

маленькое фото пользователя Anhell
Севастополь → Другое

Прогуляться в лес за грибами

маленькое фото пользователя Dimazzz
Севастополь → Другое

Прогулка к морю

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