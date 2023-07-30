О себе

Мне 24 , я с Крыма, люблю читать книги(в основном романтика) есть ребенок, сыночек ему 2 годика🤗 многие подруги после того как я родила посчитали что я им больше не интересна 😄 я б хотела найти подругу с которой мы сможем общаться а в дальнейшем может и встретится и пронести нашу дружбу сквозь время.

Я конечно знаю что в моем возрасте уже поздно искать подруг, и врятли можно найти ту самую но я верю что ты где то есть) я тебя жду☺️