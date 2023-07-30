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Севастополь
Мне 24 , я с Крыма, люблю читать книги(в основном романтика) есть ребенок, сыночек ему 2 годика🤗 многие подруги после того как я родила посчитали что я им больше не интересна 😄 я б хотела найти подругу с которой мы сможем общаться а в дальнейшем может и встретится и пронести нашу дружбу сквозь время.
Севастополь
Профиль пользователя Efina2200
О себе
Мне 24 , я с Крыма, люблю читать книги(в основном романтика) есть ребенок, сыночек ему 2 годика🤗 многие подруги после того как я родила посчитали что я им больше не интересна 😄 я б хотела найти подругу с которой мы сможем общаться а в дальнейшем может и встретится и пронести нашу дружбу сквозь время.
Я конечно знаю что в моем возрасте уже поздно искать подруг, и врятли можно найти ту самую но я верю что ты где то есть) я тебя жду☺️
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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