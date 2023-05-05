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Севастополь
Профиль пользователя dzhin

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О себе

Севастополь. Знакомлюсь. Потом допишу)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Ищу компанию отдохнуть в Севастополе)

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

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Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

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Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогулятся у моря, выпить кофе

Откликнулось 8 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти единомышлиников по интересам, друзей, общаться, встречаться, смеяться

Откликнулось 5 участников

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Севастополь → другое

Ищу компанию для игры в манчкин.

Откликнулись 4 участника

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