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Севастополь
Севастополь
Профиль пользователя dzhin
О себе
Севастополь. Знакомлюсь. Потом допишу)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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