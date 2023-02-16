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Севастополь
Севастополь
Профиль пользователя Dia_na
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино
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