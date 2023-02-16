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Севастополь
Профиль пользователя Dia_na

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

События пользователя

Севастополь → прогуляться, перекусить

Прогулятся у моря, выпить кофе

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Откликнулось 6 участников

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Севастополь → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства, начать всё с чистого листа

Откликнулись 3 участника

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Севастополь → прогуляться, перекусить

Гуляние перекусывание

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Севастополь → прогуляться, перекусить

Предлагаю найти самый вкусный капучино в городе

Откликнулся 1 участник

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