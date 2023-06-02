Севастополь
Профиль пользователя BorisTheBlade
О себе
Работаю на железной дороге. Нравятся походы и настольный теннис. Интересуюсь вариациями шуток "за 300", древними "боянами", черным юмором. Мемолог без сертификата. Лавирую на грани состояний "ну и кхм..зачем я это сделал?" и "хуже не будет. Не будет, да?"
Телеграмм @Random_User92
Профиль обновлён 25 марта 2023 г.
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