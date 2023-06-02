Мурманск
Профиль пользователя Aquarius

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О себе

Человек. Живу, дишу, работаю. Люблю получать от жизни эмоции и впечатления. Через книги, кино или видеоигры. Музыку предпочитаю потяжелее. Люблю природу, активный отдых, пиццу и спать. Катаюсь на мотоцикле, иногда и зимой тоже.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

События пользователя

Мурманск → прогуляться, перекусить

Крюдерсвенд на статике восхитителен

Мурманск → пообщаться

Кто умеет в разговор?

Мурманск → прогуляться, перекусить

Где вкусная пицца?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Asyasay37
Москва → Другое

Хочу найти собеседника или друга

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Общение , а дальше видно будет

маленькое фото пользователя The_dying_angel
Мурманск → Другое

буду рада каждому

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