Севастополь
Профиль пользователя Anhell

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О себе

Приветствую у себя на страничке!
Я интроверт, чувствую себя хорошо в
одиночестве, но все же человек существо
социальное и требует контактов с другими
людьми чтобы не впасть в безумие,
особенно когда ты работаешь на фрилансе и постоянно один дома.

Поэтому я здесь 😁

Было бы здорово найти единомышленников
для совместных поездок в лес по грибы.
Или в просто походы. Я обожаю охотится на
грибы. И лес. Даже если мои ничего не
найду, сам процесс хождения по лесу
доставляет мне огромное удовольствие.

Ещё я увлекаюсь садоводством. Мечтаю
создать у себя на участке ботанический сад
с редкими и интересными растениями. И
кедровую рощу. В идеале сделать питомник и иметь цветочный бизнес.

Но пока я не найму трактор и не выровняю
участок мои туи и кипарисики живут в
горшках на балконе вместе с укропом.

Люблю животных, а они любят меня. Были
мысли даже работать на ферме за еду ©
Чтобы контактировать с разными
существами и не впадать в депрессию.
Ещё чтобы не впадать в депрессию мне
нужно что бы кто то говорил какая я
молодец и красотка. Даже если это не так,
внушение играет большую роль. Говорите
мне почаще какая я хорошая, если не
сложно пожалуйста.

Ещё я люблю диггерство, сталкерство,
лазить по разным подземным объектам, чем он запретнее и страшнее - тем лучше.
Адреналин повышается, этого мне очень не хватает если я сижу долгое время дома.

Ну и конечно же спорт) люблю бегать,
прыгать, играть в активные игры. Но вместо этого мешаю на даче бетон, пилю деревья и корчую пни .

Да прибудет с тобой свет, если ты дочитал
это до конца!

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Севастополь → другое

Прогуляться в лес за грибами

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