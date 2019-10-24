О себе

Приветствую у себя на страничке!

Я интроверт, чувствую себя хорошо в

одиночестве, но все же человек существо

социальное и требует контактов с другими

людьми чтобы не впасть в безумие,

особенно когда ты работаешь на фрилансе и постоянно один дома.



Поэтому я здесь 😁



Было бы здорово найти единомышленников

для совместных поездок в лес по грибы.

Или в просто походы. Я обожаю охотится на

грибы. И лес. Даже если мои ничего не

найду, сам процесс хождения по лесу

доставляет мне огромное удовольствие.



Ещё я увлекаюсь садоводством. Мечтаю

создать у себя на участке ботанический сад

с редкими и интересными растениями. И

кедровую рощу. В идеале сделать питомник и иметь цветочный бизнес.



Но пока я не найму трактор и не выровняю

участок мои туи и кипарисики живут в

горшках на балконе вместе с укропом.



Люблю животных, а они любят меня. Были

мысли даже работать на ферме за еду ©

Чтобы контактировать с разными

существами и не впадать в депрессию.

Ещё чтобы не впадать в депрессию мне

нужно что бы кто то говорил какая я

молодец и красотка. Даже если это не так,

внушение играет большую роль. Говорите

мне почаще какая я хорошая, если не

сложно пожалуйста.



Ещё я люблю диггерство, сталкерство,

лазить по разным подземным объектам, чем он запретнее и страшнее - тем лучше.

Адреналин повышается, этого мне очень не хватает если я сижу долгое время дома.



Ну и конечно же спорт) люблю бегать,

прыгать, играть в активные игры. Но вместо этого мешаю на даче бетон, пилю деревья и корчую пни .



Да прибудет с тобой свет, если ты дочитал

это до конца!