Севастополь
Профиль пользователя Anhell
О себе
Приветствую у себя на страничке!
Я интроверт, чувствую себя хорошо в
одиночестве, но все же человек существо
социальное и требует контактов с другими
людьми чтобы не впасть в безумие,
особенно когда ты работаешь на фрилансе и постоянно один дома.
Поэтому я здесь 😁
Было бы здорово найти единомышленников
для совместных поездок в лес по грибы.
Или в просто походы. Я обожаю охотится на
грибы. И лес. Даже если мои ничего не
найду, сам процесс хождения по лесу
доставляет мне огромное удовольствие.
Ещё я увлекаюсь садоводством. Мечтаю
создать у себя на участке ботанический сад
с редкими и интересными растениями. И
кедровую рощу. В идеале сделать питомник и иметь цветочный бизнес.
Но пока я не найму трактор и не выровняю
участок мои туи и кипарисики живут в
горшках на балконе вместе с укропом.
Люблю животных, а они любят меня. Были
мысли даже работать на ферме за еду ©
Чтобы контактировать с разными
существами и не впадать в депрессию.
Ещё чтобы не впадать в депрессию мне
нужно что бы кто то говорил какая я
молодец и красотка. Даже если это не так,
внушение играет большую роль. Говорите
мне почаще какая я хорошая, если не
сложно пожалуйста.
Ещё я люблю диггерство, сталкерство,
лазить по разным подземным объектам, чем он запретнее и страшнее - тем лучше.
Адреналин повышается, этого мне очень не хватает если я сижу долгое время дома.
Ну и конечно же спорт) люблю бегать,
прыгать, играть в активные игры. Но вместо этого мешаю на даче бетон, пилю деревья и корчую пни .
Да прибудет с тобой свет, если ты дочитал
это до конца!
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
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