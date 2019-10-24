Севастополь
Профиль пользователя Anastesia
О себе
Очень люблю активный отдых, вечерние прогулки, кино и театр 😜
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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