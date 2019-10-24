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Севастополь
Профиль пользователя Alex2112

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О себе

Разносторонний, люблю общаться. Легко соглашаюсь на авантюры в приятной компании. Могу поддержать любую беседу. Добрый, адекватный. Уважительно отношусь к людям.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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