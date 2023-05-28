Интересуюсь информационными технологиями, немного занимаюсь разработкой игр на UE. Иногда хожу на залив, запускаю кайт, либо пилотажный, либо катаюсь на горных лыжах, маунтинборде, кайтборде. Катаюсь на велосипеде, (в основном на работу). Есть семья и дети. Ищу простого человеческого общения на любые темы. Осторожно: иногда бываю занудой. (зануда, по моему скромному мнению, это когда на шаблонное "как дела?", человек реально рассказывает как у него дела, ну или пишет такие пояснения =) )

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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