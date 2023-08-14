Серпухов
Профиль пользователя AlenaK
О себе
Люблю бегать, заниматься спортом в целом, редко читаю книги, прохожу разные курсы, изучаю самостоятельно английский, пеку тортики, слушаю разную музыку, зимой катаюсь на лыжах
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
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