Слушаю разношёрстные жанры музыки, кроме рэп разных исполнителей и стран, занимаюсь пешим спортом, от работы до дома, играю в разные игры на пк, читаю мангу, н о на разные темы готов попробовать пообщаться.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

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