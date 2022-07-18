⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Серов

Серов
Профиль пользователя Lana89

фото пользователя Lana89
фото #2 пользователя Lana89
фото #3 пользователя Lana89
фото #4 пользователя Lana89
фото #5 пользователя Lana89
фото #6 пользователя Lana89
фото #7 пользователя Lana89

О себе

Люблю чтения книг, прогулки, интернет игры, общения в соцсетях, и менетсжерах.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением
маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя MeTaJIJIiST
Ижевск → Другое
Новые впечатления
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Серов

Ищешь друзей и компанию в городе Серов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Серов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.