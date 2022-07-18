Серов
Профиль пользователя Grinsens
О себе
Работаю в ИТ сфере. Аналитический склад ума. В свободное время хочу заниматься творчеством. Снимать видосы/короткометражки и прочее. Не могу собраться и начать. Есть разные наброски идей. Ищу человека с хорошим чувством юмора, пониманием мемасов (лол) и желанием начать что-то делать. Вот.
Профиль обновлён 18 февраля 2023 г.
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