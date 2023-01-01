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Сергиев Посад
Профиль пользователя Yuran

фото пользователя Yuran

О себе

Разносторонний!!!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться

События пользователя

Сергиев Посад → другое

Механики и просто любители автомобилей)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Balavaca

Раменское → пообщаться

Лёгкое общение , если это будет интересно обоим

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Alya97

Москва → пообщаться

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

Откликнулось 11 участников

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