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Сергиев Посад
Профессиональный музыкант, преподаю вокал, гитару, организую концерты и фестивали.
Сергиев Посад
Профиль пользователя ULVA
О себе
Профессиональный музыкант, преподаю вокал, гитару, организую концерты и фестивали.
Лидер группы ЮЛВА
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