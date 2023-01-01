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Сергиев Посад
Профиль пользователя ULVA

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О себе

Профессиональный музыкант, преподаю вокал, гитару, организую концерты и фестивали.
Лидер группы ЮЛВА

Была в сети сегодня

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посетить уличный концерт

маленькое фото пользователя Vitka_ann
маленькое фото пользователя Elenka_200
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на музыкальный фестиваль

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на концерт

маленькое фото пользователя Lime
маленькое фото пользователя ramoroz
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на фестиваль качественной музыки Музыка с тобой

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Откликнулись 2 участника

Сергиев Посад → прогуляться, перекусить

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