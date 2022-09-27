Я Ульяна хочу собрать со своей подругой(почти лп) собрать КОМПАШКУ нам по 11 лет

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

Ищешь друзей и компанию в городе Сергиев Посад?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сергиев Посад.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.