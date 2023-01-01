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Сергиев Посад
Профиль пользователя Kate94

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О себе

Всем привет, меня зовут Екатерина, мне 28 лет. Так вышло, что общаюсь только с мужем, много круга общения нет. Хотела бы это исправить. Я люблю прогулки, походы в кафе, обсуждать различные темы ( какие в голову придут).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🏫 Учеба🏢 Работа🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Сергиев Посад → пообщаться

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Участие в других событиях

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