Люблю слушать музыку,шутить я не умею,мои шутки поймут только избранные,люблю гулять,танцевать,буду рада пообщаться 😁,и ещё ищу парня для подруги 💕)(ме 12,подруге 11,она ищет парня с 11 до 15)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.