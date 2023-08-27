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Сергиев Посад
Профиль пользователя Dmitry91

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О себе

Зовут меня Дмитрий. Ищу человека с которым можно пообщаться, погулять, завести разговор. Одному быть одиноко.

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Сергиев Посад → пообщаться
Одному быть одиноко, пытаюсь найти людей с которыми будет интересно
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