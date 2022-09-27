22 годика. Неполное высшее (бакалавр) филология. Языки общения: итальянский, английский, русский, украинский. Переучиваюсь на программирование(самообучение). Я меломан(нравится вся музыка, от вокалоидов до турецкого рондо), все зависит от настроения. Из особо любимого могу выделить группы Dit antwoord,ERB и песни 30-70х США, Франции. Занимаюсь спортом: бегаю по несколько км(5-15) в день. Вещи которые не нравятся: астегматизм.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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