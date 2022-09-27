Сергиев Посад
Профиль пользователя Bustre
О себе
22 годика.
Неполное высшее (бакалавр) филология.
Языки общения: итальянский, английский, русский, украинский.
Переучиваюсь на программирование(самообучение).
Я меломан(нравится вся музыка, от вокалоидов до турецкого рондо), все зависит от настроения. Из особо любимого могу выделить группы Dit antwoord,ERB и песни 30-70х США, Франции.
Занимаюсь спортом: бегаю по несколько км(5-15) в день.
Вещи которые не нравятся: астегматизм.
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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