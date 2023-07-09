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Сергиев Посад
Профиль пользователя bgss

фото пользователя bgss

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Сергиев Посад → прогуляться, перекусить

приоритет дружба

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lena096

Сочи → пообщаться

Найдем общую тему для разговора?)

Откликнулось 5 участников

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