Сеул
Профиль пользователя Scp_45
О себе
Слушаю k-pop, смотрю аниме, дорамы, хоррор и боевики фильмы, люблю электронные игры,природу,котов.
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📚 Книги
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