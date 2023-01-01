Сеул
Профиль пользователя Scp_45

фото пользователя Scp_45

О себе

Слушаю k-pop, смотрю аниме, дорамы, хоррор и боевики фильмы, люблю электронные игры,природу,котов.

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📚 Книги
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