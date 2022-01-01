Сеул
Профиль пользователя Fayni4
О себе
🧸안녕하세요 제 이름은 이수진입니다🦔
🌼나는 음악 드라마 봉제 장난감과 과자를 사랑✨
🦋나는 밴드를 사랑 길 잃은 아이🍱
💤겸손하지 저속한 찾고 유머 감각과 키가 큰 남자와 함께🍄
Профиль обновлён 1 ноября 2022 г.
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сеул.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.