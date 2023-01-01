Сеул
Профиль пользователя Amama
О себе
Ищу друга корейца))) люблю дорамы и фильмы
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн
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