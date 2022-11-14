Саратов
Профиль пользователя W0lfy
О себе
- Люблю йогу
- Занимаюсь немножко спортом
- …и ещё немножко фаершоу
- Люблю иногда поиграть в настолки или ПК-игры
- А ещё поспать люблю
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь друзей и компанию в городе Саратов?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Саратов.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.