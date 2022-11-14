Саратов
Профиль пользователя W0lfy

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О себе

- Люблю йогу
- Занимаюсь немножко спортом
- …и ещё немножко фаершоу
- Люблю иногда поиграть в настолки или ПК-игры
- А ещё поспать люблю

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Лето началось, пора гулять

Саратов → пообщаться

Ищу пати для игры в Crossout

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

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