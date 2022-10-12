Саратов
Профиль пользователя Tratitas
О себе
Музыка самых различных жанров - от классики до металла, настолки, велосипед, настольный теннис, поездки с палатками на природу. Женат, трое детей )
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро
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