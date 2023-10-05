⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Саратов
Саратов
Саратов
Профиль пользователя Serzol64
О себе
Был один раз женат. Разведен. Живу пока что с родителями. Работаю в сфере компьютерных технологий. Увлекаюсь программированием, плаванием, саморазвитием и фотографией. Люблю природу.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Саратов
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам