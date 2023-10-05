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Саратов
Профиль пользователя Serzol64

фото пользователя Serzol64

О себе

Был один раз женат. Разведен. Живу пока что с родителями. Работаю в сфере компьютерных технологий. Увлекаюсь программированием, плаванием, саморазвитием и фотографией. Люблю природу.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Саратов → пообщаться

Ищу друзей для общения, а дальше - как судьба сведёт😉

Саратов → пообщаться

Ищу подруг(18-30 лет) для общения, с которыми имеются много общего

маленькое фото пользователя Anonimka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → пообщаться

Общение, схожие интересы

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя ekacnap_n

Набережные Челны → пообщаться

Пиши, если хочешь пообщаться) при желании можно встретиться)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя OLGA1

Москва → пообщаться

На разносторонние темы, о прекрасном

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lena096

Сочи → пообщаться

Найдем общую тему для разговора?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Greatness

Москва → пообщаться

Кто предпочитает интеллект больше доброты?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Dana_di

Стерлитамак → пообщаться

Найти настоящее, искреннего по душе, для общения и дружбы!!!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sphinx

Владивосток → пообщаться

Пообщаюсь на тему корейской культуры 😉

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя olivvius

Саратов → прогуляться, перекусить

что может быть лучше, чем покушать?

Откликнулись 2 участника

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