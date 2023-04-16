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Саратов
Профиль пользователя Sashochek

фото пользователя Sashochek

О себе

Читаю музыку, особенно живую, книги, рисую, люблю гулять, природу, узнавать и пробовать новое, заниматься общим делом, баню, китайский чай, велосипед, спонтанность и лёгкость на подъём

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Опенгеймер ещё идёт в кино? Айда туда

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 184 участника

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Саратов → прогуляться, перекусить

Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку

Откликнулись 3 участника

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