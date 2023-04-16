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Саратов
Саратов
Профиль пользователя Sashochek
О себе
Читаю музыку, особенно живую, книги, рисую, люблю гулять, природу, узнавать и пробовать новое, заниматься общим делом, баню, китайский чай, велосипед, спонтанность и лёгкость на подъём
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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