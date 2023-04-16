Читаю музыку, особенно живую, книги, рисую, люблю гулять, природу, узнавать и пробовать новое, заниматься общим делом, баню, китайский чай, велосипед, спонтанность и лёгкость на подъём

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