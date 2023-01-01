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Саратов
Профиль пользователя Ryff

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О себе

Очень люблю проводить время с интересными мне людьми и общаться на разные темы

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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