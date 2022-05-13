Кароче. Люблю на гитарке полабзать под градусом. Пройти ночью весь город за разговором. Когда скучно, могу с алкашами позаниматься джиу джитсу. Так ещё побегать, попрыгать, на лясиках погонять по горам лесам э. В общем и целом позитивный чибрик

Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.

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