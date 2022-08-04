- люблю кататься на скейте - занимаюсь йогой на полотнах - меломан, поэтому сложно предпочесть один жанр другому - нравится играть в настолки, но не с кем поиграть - учу английский - иногда занимаюсь рукоделием - со мной можно и болтать безумолку и просто помолчать 😌

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

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