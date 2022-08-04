Саратов
Профиль пользователя olivvius
О себе
- люблю кататься на скейте
- занимаюсь йогой на полотнах
- меломан, поэтому сложно предпочесть один жанр другому
- нравится играть в настолки, но не с кем поиграть
- учу английский
- иногда занимаюсь рукоделием
- со мной можно и болтать безумолку и просто помолчать 😌
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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