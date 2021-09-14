Люблю читать, художественную и развивающую, духовную литературу) Слушать музыку) Гулять) Фотографировать закаты и природу) Люблю общаться с интересными, духовно развитыми людьми) Я изгой системы, питаюсь видовой пищей человека 🍊🍐🍎 Не курю, не пью, не употребляю никакой химии и синтетики) У меня есть ящерица и дети) 🦎😁 Визуал, люблю любое проявление красоты, воспринимаю мир и информацию через глаза)) Общительная, добрая, открытая))

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

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Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Все начинается с малого

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