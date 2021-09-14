Саратов
Профиль пользователя Olesya28

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О себе

Люблю читать, художественную и развивающую, духовную литературу)
Слушать музыку)
Гулять)
Фотографировать закаты и природу)
Люблю общаться с интересными, духовно развитыми людьми)
Я изгой системы, питаюсь видовой пищей человека 🍊🍐🍎
Не курю, не пью, не употребляю никакой химии и синтетики)
У меня есть ящерица и дети) 🦎😁
Визуал, люблю любое проявление красоты, воспринимаю мир и информацию через глаза))
Общительная, добрая, открытая))

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Саратов → пообщаться

Ищу общения с интересными людьми, пишите)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое

Ищу друзей по всему миру😌

маленькое фото пользователя Max_Reikan
Москва → Другое

Обо всем - пишите :)

маленькое фото пользователя Hicolai
Москва → Другое

Просто хочется общения)

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