Саратов
Профиль пользователя Olesya28
О себе
Люблю читать, художественную и развивающую, духовную литературу)
Слушать музыку)
Гулять)
Фотографировать закаты и природу)
Люблю общаться с интересными, духовно развитыми людьми)
Я изгой системы, питаюсь видовой пищей человека 🍊🍐🍎
Не курю, не пью, не употребляю никакой химии и синтетики)
У меня есть ящерица и дети) 🦎😁
Визуал, люблю любое проявление красоты, воспринимаю мир и информацию через глаза))
Общительная, добрая, открытая))
Профиль обновлён 6 мая 2023 г.
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