Очень люблю наматывать километраж по городу и природе. Меломан, но если прям выделять, то фолк, рок и, пожалуй, рэп. Смотрю в основном боевики, почти не смотрю сериалы. Говорят, что вроде как личность творческая и своеобразная :)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Саратов → прогуляться, перекусить Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

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