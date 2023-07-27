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Саратов
Профиль пользователя NoClip

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О себе

Приветствую! Я здесь для того, что бы найти друга - единомышленника. Люблю западный рэп и сам хочу заниматься данным ремеслом.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять и сходить в бильярд (по желанию).

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