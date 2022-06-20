Саратов
Профиль пользователя Nick94
О себе
Скучно играть одному в онлайн игры, ищу тиммейтов для совместного онлайн гейминга
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры
Не нравится:
🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
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