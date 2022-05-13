Саратов
Профиль пользователя Natali_S

фото пользователя Natali_S
фото #2 пользователя Natali_S

О себе

Настолки, кино, кальян, легкий движ

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить

Центр города

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lengston
Саратов → Другое

Хочу сходить в бар

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