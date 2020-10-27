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Саратов
Саратов
Профиль пользователя Natali64
О себе
Всем привет! Мы супружеская пара. Будем рады новым знакомствам. Сами мы веселые, любим гулять, частенько ходим в караоке
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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